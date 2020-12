Lens - Franck Haise veut voir ses joueurs commettre moins d'erreurs

Lens s'est incliné (2-0) face au FC Metz. Alors que les Lensois ont eu le monopole du ballon, les Messins ont profité des quelques erreurs des Sang et Or pour contrer et faire mal à leur adversaire du jour. Présent en conférence de presse après la rencontre, Franck Haise est revenu sur le jeu proposé par les hommes de Frédéric Antonetti.

"Il y a des choses plus positives en deuxième mais pas suffisamment (…) La deuxième mi-temps est plus conforme à ce qu'on doit faire. Cela ressemble aux scénarios qu'on a connus à domicile. On affronte des équipes qui ne jouent pas, ou peu, et attendent nos erreurs. Il ne faut pas commettre l'erreur, être efficace sur les premières situations. Il y a encore du travail" a déclaré l'entraineur du Racing.