Lens - Haise : "La qualification du Red Star est loin d'être imméritée"

Le Racing Club de Lens et la Coupe de France édition 2020-2021, c'est terminé ! Ce samedi après-midi, le club artésien a été éliminé dès les 16èmes de finale de la compétition sur la pelouse de la formation de National du Red Star (3-2, résumé). Devant les caméras du site officiel du RCL, Franck Haise, l'entraîneur des Sang-et-Or, est revenu sur ce revers et cette élimination, regrettant notamment les trop nombreuses largesses défensives affichées par son équipe.

"Ce n’est pas le charme de la Coupe de France pour nous mais c’est la vie de la compétition. La qualification est loin d’être imméritée sur l’ensemble du match. On a pourtant fait certaines bonnes choses avec un état d’esprit qui était là. Après leur premier but, on avait bien réagi, on a retrouvé de la maîtrise. On a égalisé, on marque un très beau deuxième but sur une remontée de balle de qualité. Après, inconsciemment, on s’est peut-être dit que c’était suffisant. Eux sont restés dans leur match, dans leur projet. On a perdu trop de maîtrise pour les mettre en danger. Au fur et à mesure, ils n’étaient pas loin de l’égalisation qui est finalement arrivée. Là, c’est la Coupe avec une dernière action où on a manqué d’agressivité défensive. Ça arrive trop souvent et ça amène le 3ème but et l’élimination", a indiqué le tacticien lensois.