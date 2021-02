Lens - Haise : "On va s'attendre à courir derrière le ballon"

Dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1, le RC Lens (7ème) reçoit le Stade Rennais (5ème) pour un duel de prétendants à la Ligue Europa ce soir à 21 heures. Si seuls deux petits points séparent ces deux formations, pour l'entraîneur du promu Franck Haise les bretons sont favoris.

Ligue 1 - 24e Journée

"C'est une équipe qui cherche à être sur le podium, vit l'Europe depuis quelque temps, on n'est pas dans la même catégorie mais on va essayer de les embêter comme on l'a fait au match aller (victoire 0-2). C'est une équipe qui a des principes de jeu forts, qui cherche à jouer mais ne s'ouvre pas n'importe comment, c'est très, très compact. Les équipes du haut de tableau, c'est rare qu'elles ne jouent que sur les transitions. Elle fait partie des équipes qui ont le plus la possession. On va s'attendre à courir derrière le ballon" a avoué le coach nordiste à L'Équipe.