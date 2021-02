Lens - Haise affiche ses ambitions après le succès face au DFCO

Maître de son sujet, le Racing Club de Lens a fort logiquement pris le meilleur sur le Dijon FCO (2-1, analyse), ce dimanche après-midi lors de la 26ème journée de Ligue 1. Un succès qui fait la satisfaction de Franck Haise, l'entraîneur des Sang-et-Or, pas peu fier de voir son équipe atteindre la barre des 40 points aussi rapidement.

"À partir du moment où l'on gagne des matches, en plus chez nous, je suis content. D'abord de ce résultat et de ces 40 points à la 26ème journée. Ce n'est pas anecdotique. Je suis content, même si nous n'avons pas toujours été flamboyants comme on aurait aimé l'être, ou comme on l'a déjà été. C'est sûrement en raison de la préparation de notre adversaire. Nous avons été en observation pendant 20 minutes. Puis il y a eu des choses très positives, ou maîtrisées", a estimé le technicien artésien, qui se veut ambitieux pour la suite de la saison : "Nous savions tous depuis quelques matches que nous étions maintenus. Je ne parlais plus de maintien depuis un moment. Je parlais d'avoir le meilleur total de points possibles. On est à cette barrière des 40 points. La première mission est pleinement réussie. On va donner le maximum pour rester le plus haut possible le plus longtemps possible".