Lens - Haise dévoile ses intentions pour le retour du club en L1

Vendredi, le RC Lens a officiellement annoncé que Franck Haise resterait l'entraîneur du club la saison prochaine. Le technicien de 49 ans a paraphé un contrat de deux ans et sera donc sur le banc pour les retrouvailles du club avec la Ligue 1. Au micro de BFM Lille, le coach des Sang-Et-Or a fait part de sa motivation. "Forcément c'est une grande responsabilité quand on est entraîneur d'un club de Ligue 1, également quand on est entraîneur du Racing Club de Lens, mais elle sera partagée avec mon staff. J'ai beaucoup d'envie avant de démarrer cette saison. Je crois dans le travail que nous allons faire."

Pour ce retour dans l'élite du football français, Haise se veut discret mais ambitieux. "Il faut bien l'avouer, le premier objectif, c'est d'y rester et pérenniser le club à ce niveau. Cela ne doit pas empêcher l'ambition et de viser le plus haut possible. Restons humbles mais soyons ambitieux. On va avoir le temps de se préparer. On sait que l'on va avoir de belles affiches à Bollaert et c'est l'essentiel. PSG, Marseille ou Lille ce sera des matchs à trois points et il faudra essayer d'en gagner le maximum."