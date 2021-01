Lens - Haise ne cache pas ses ambitions après le succès à Montpellier

Le Racing Club de Lens s'est imposé sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club (1-2, analyse et notes), ce samedi après-midi, lors de la 22ème journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Sang-et-Or grimpent à une très belle sixième place du classement (34 points). Pour Franck Haise, l'entraîneur artésien, le RCL peut légitimement nourrir de belles ambitions sur cette deuxième partie de saison.

"Je suis très satisfait du résultat. Ce n'est pas facile de gagner des matches en Ligue 1. Dix victoires après 22 journées, et 34 points, pour un promu, c'est très bien pour nous. Je suis aussi satisfait du match. On a réussi quelques enchaînements. On a également bataillé pour contrer leur jeu long et les coups de pied arrêtés. Les joueurs ont bien répondu à ce que j'avais demandé. Je tire mon chapeau aux joueurs. C'est important de gagner des matches comme ça. Jean-Louis Leca, qui a été très performant dans ce match, est un joueur essentiel pour notre équipe. On veut continuer à bosser pour finir le plus haut possible. J'ai des joueurs et un staff qui sont ambitieux", a indiqué le technicien lensois.