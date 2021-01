Lens - Haise pointe les manques de son équipe après la défaite contre Nice

Après avoir dominé l'Olympique de Marseille (0-1) au Stade Vélodrome mercredi soir, le Racing Club de Lens n'a pas su enchaîner. Ce samedi après-midi, les Sang-et-Or ont été dominés par l'OGC Nice (0-1, analyse), dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. En conférence de presse après la défaite, Franck Haise, l'entraîneur artésien, a livré son analyse. Pour le technicien nordiste, ses joueurs ont manqué de fraîcheur et de qualité technique pour prétendre à un meilleur résultat.

"Au regard de notre entame, on manquait de fraîcheur en terme de dynamisme. On a essayé d’être un peu plus haut au fur et à mesure de la première mi-temps, mais dans l’utilisation du ballon, on était un peu à contre-courant, avec beaucoup de déchet technique. Cela a conforté Nice qui est une équipe joueuse mais venue avec un profil d’équipe dense. Cela nous a mis en difficulté. Cela manquait de fraîcheur et de justesse technique. On est tombé sur un bloc resserré, ça arrivera encore. On manque un peu de qualité technique dans ces moments là car il faut réussir à éliminer pour créer un déséquilibre", a estimé Franck Haise devant les journalistes, et de poursuivre : "Les joueurs ont eu beaucoup de bonne volonté pour pousser jusqu’au bout, ils n’ont pas été avares en effort, mais sans être extrêmement dangereux. Ce sont des matches qui peuvent aussi basculés sur les coups de pied arrêtés mais on n’a pas été très bons sur ces phases".

L'entraîneur du RCL a conclu son intervention en évoquant l'arbitrage, pas à son goût : "Il y a la situation du penalty, quand on touche le joueur sans toucher le ballon… Pour moi, on aurait pu avoir ce penalty pour égaliser. Je pense que l’arbitre n’était pas complètement certain et quand je vois les images… Après, on n’a pas été suffisamment bons non plus pour marquer".