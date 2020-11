Lens - Issiaga Sylla renvoyé de la sélection !

Dans un communiqué publié dans l'après-midi sur les réseaux sociaux, la Fédération de Football de Guinée a annoncé le renvoie d'Issiaga Sylla (26 ans). Le défenseur lensois n'a pas respecté le protocole sanitaire imposé et serait sorti faire la fête après la victoire de son pays (1-0) face au Tchad, hier soir, en qualifications pour la CAN. Auteur de six matchs en L1 avec le RC Lens, le latéral gauche est remplacé par Ibrahima Sory Doumbouya.