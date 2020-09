Lens - Jean-Louis Leca n'en veut pas au PSG

Privé de sept joueurs infectés par le covid-19, le PSG va se rendre à Lens avec une équipe décimée, jeudi soir en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Pointé du doigt par certains observateurs pour la gestion de son groupe, à qui il a octroyé dix jours de vacances après la finale de la Champions League, le club de la capitale n'est pas à blâmer pour Jean-Louis Leca, le gardien du Racing. "Ça peut arriver dans n'importe quel club", a rappelé l'ancien bastiais en conférence de presse, ce mardi. "Au quotidien, un groupe vit à l'entraînement, ça se pousse, ça se chambre, ça joue aux cartes et ça peut très vite se refiler ce virus et c'est ce que vit Paris aujourd'hui."

D'ailleurs, Leca refuse de présenter l'équipe qu'alignera Thomas Tuchel à Bollaert comme un adversaire plus abordable pour les Sang-et-Or. "Cette équipe B aujourd'hui peut être titulaire partout en France. Quand on voit ce que Paris a fait en Champions League, il ne faut pas seulement onze joueurs mais un groupe. Ce groupe fait partie des cinq ou six meilleurs du monde", a-t-il souligné.