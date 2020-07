Lens - Jean-Louis Leca s'attend à 'prendre des branlées'

Jean-Louis Leca s'apprête à retrouver la Ligue 1 avec Lens la saison prochaine. Le gardien de 34 ans, au club depuis 2018 (67 matchs disputés), a évoqué la saison prochaine dans les colonnes de L'Equipe. Le portier se prépare à un combat acharné pour assurer le maintien, et compte sur un état d'esprit solidaire de la part de l'ensemble de son effectif.

"Cette saison, il faudra du coeur. On est un grand club, on a un grand public dans un grand stade. Mais on n'est pas une grande équipe. Il y aura des moments où on va prendre des branlées" a-t-il prévenu. Et selon lui, pour remédier à cela "il faudra être solidaires". Concernant le RC Lens, Leca estime que "le club est en train de passer un cap". Interrogé finalement sur le jeu des Sang-et-Or la saison prochaine il répond : "on va partir sur une idée et, à la différence de la saison passée, on ne va pas forcément imposer notre jeu. Il faudra bien manier différents systèmes. Et savoir faire le dos rond, défendre bas, pour tenter d'imposer notre style contre des équipes qui luttent, comme nous, pour le maintien".