Lens - Jonathan Clauss évoque son mercato

Dans cette superbe saison du RC Lens, Jonathan Clauss (28 ans) est sublimé par le dispositif de Franck Haise. Le latéral lensois, qui évolue en tant que piston droit, a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives et forcément des premières rumeurs concernant son avenir commencent à tomber. Mais visiblement, le principal intéressé ne s'est pas encore posé la question d'un départ du Nord de la France.

"Je ne me suis pas posé la question. C’est la première fois de ma carrière que j’ai la chance de signer trois ans (juin 2023). S’il devait y avoir une opportunité, les dirigeants du club sont assez compétents, à l’écoute, pour savoir ce qu’il y aura de mieux pour le club et pour moi. Mais pour l’instant, il n’y en a pas", a-t-il expliqué pour L'Equipe.