Lens - Kakuta se voit bien rester

Joueur clé du RC Lens cette saison avec qui il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives, Gaël Kakuta (29 ans) s'éclate avec les Sang et Or. Avant le match contre Montpellier ce week-end, le numéro 10 nordiste s'est présenté face à la presse. Interrogé sur une possible fin de carrière à Lens, le congolais n'a rien exclu. "On peut tout imaginer. Ce club me tient à coeur. Tant que je serai performant, je donnerai le meilleur. Je suis bien ici", a t-il lâché.