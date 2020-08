Lens - L'analyse de Franck Haise après la défaite face à Nice

Pour son grand retour en Ligue 1, Lens s'est incliné sur le score de 2-1. Malgré cet échec, l'entraîneur Franck Haise a dégagé plusieurs points positifs. "Le résultat n’y est pas. On a fait à peu près tout ce que l’on avait envie de faire. En tout cas, on a montré ce que l’on était capable de faire. Mais on a aussi montré quelques petites failles dans la finition et sur quelques pertes de balle. (...) Notre onze de départ était jeune avec 5 titulaires de 20 ans. A cet âge, on risque d’en faire un peu plus et il faut aussi l’accepter. Je l’accepte car pour le reste, on a tout donné, on a fait de notre mieux et on a montré de belles choses" a-t-il estimé après la rencontre en conférence de presse.

"Dans l’animation défensive, on n’a quasiment rien subi. Il y a deux occasions dont une que l’on offre. Ça veut dire que sur le plan de la récupération collective, on a été assez performant" a-t-il poursuivi. On a réussi à avoir des temps de maîtrise. On a fait souffrir Nice par séquences et quand on connaît la qualité de cet effectif, c’est plutôt un bon signe. Quand on fait ce type de match, à l’extérieur, face à une équipe comme Nice, avec beaucoup plus d’occasions, de situations et de tirs au but qu’elle, on doit ramener quelque chose ! On peut être satisfait du contenu mais le haut niveau c’est faire des résultats" a également déclaré le coach lensois. Pour son prochain match, le Racing recevra le PSG (samedi 21h), qui a chuté en finale de la Ligue des Champions hier soir face au Bayern (1-0).