Lens - La quête d'un entraîneur va débuter

Fraîchement promu en Ligue 1 suite à la décision de la LFP de mettre définitivement un terme à la saison 2019-2020, le RC Lens se projette déjà sur la saison prochaine. Outre l'effectif qui pourrait subir quelques changements au cours du prochain mercato, les Sang-Et-Or vont entamer leur casting pour le poste d'entraîneur, comme le révèle La Voix du Nord ce vendredi. Suite au limogeage de Philippe Montanier en février dernier, Franck Haise (49 ans), entraîneur de la réserve, a pris le relais pour la fin de la saison.

Comme Hansi Flick au Bayern Munich, la possibilité de Franck Haise rester sur le banc lensois après son intérim n'est pas à exclure, comme l'a indiqué Arnaud Pouille, le directeur général du club. "On va se poser tranquillement avec Franck et son staff dans les prochains jours. Et on prendra la meilleure décision pour tout le monde" a-t-il déclaré. Néanmoins, d'autres profils sont étudiés par la direction. Contacté il y a plusieurs mois, Jocelyn Gourvennec n'a depuis pas eu de nouvelles. Rémi Garde plaît également aux Lensois, tout comme un ancien de la maison, Valérien Ismaël, actuellement sur le banc du Linzer ASK (D1 autrichienne).