Lens - Le club étudie l'idée d'intégrer des socios

Malgré l’absence de ses mythiques supporters au stade Félix Bollaert, le RC Lens réalise une très belle campagne cette saison en Ligue 1, avec une 6e place au classement. Cette absence de fans pèse dans les économies du club, qui connaît en plus des problèmes financiers avec la crise de droits TV et la pandémie de coronavirus comme les autres écuries françaises.

Questionné sur le système économique des Sang-et-Or, l’actionnaire majoritaire du RC Lens Joseph Oughourlian a confié à L’Équipe être ouvert à la possibilité de voir des supporters entrer dans le capital. "Lens se prête naturellement à avoir des socios. On verra en fonction de l’appétit des supporters et on le co-construira avec eux, si possible. Ce sera des montants raisonnables. Une dizaine de pour cent du club. Soit on fait entrer les fans comme actionnaires au capital avec des droits particuliers. Soit en tant que sympathisants, comme un super abonnement chaque année. Je n’ai pas fermé la porte non plus à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire", a-t-il confié.