Lens - Le directeur général annonce la couleur pour le mercato

Cinq ans après, le RC Lens va retrouver la Ligue 1. C'est officiel depuis jeudi et l'annonce de la fin de saison proclamée par la LFP. Chez les Sang-Et-Or, à peine le temps de savourer puisque la direction est déjà tournée vers la saison prochaine. Alors que le casting d'un entraîneur va débuter, la préparation du mercato estival a déjà débuté. Pour RMC Sport, le directeur général de Lens, Arnaud Pouille, a fait le point sur la priorité du club pour l'été prochain.

"On commence à travailler en janvier avec les joueurs libres. Donc on a déjà commencé, tout en ne sachant pas de quel côté de la barrière on serait. On a un peu plus de temps, mais comme tout le monde. Avec une incertitude quand même sur les championnats européens. En France, aux Pays-Bas, on a statué. En Belgique, presque. Mais les autres pays n’ont pas bougé. Le mercato, c’est des arrivées bien entendu, mais aussi des départs" a-t-il débuté, avant d'entrer dans le vif du sujet. "J’espère que cette année, on pourra garder tous nos bons jeunes. Ces dernières années, on avait dû s’en séparer parce qu’ils voulaient jouer plus haut, etc. Donc déjà, notre recrutement commencera par l’interne en gardant nos meilleurs jeunes. Je l’espère. Ensuite, on essayera de renforcer le groupe. Ça va se faire dans les prochaines semaines."