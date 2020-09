Lens - Le groupe lensois pour le déplacement à Nîmes

L'entraîneur du Racing Club de Lens, Franck Haise, a fait appel à un groupe de vingt joueurs pour le déplacement sur le terrain du Nîmes Olympique, dimanche après-midi (15 heures, Stade des Costières) à l'occasion de la 5ème journée de Ligue 1. Charles Boli (reprise), Clément Michelin (cheville) et Seko Fofana (ischios) sont indisponibles. Loïc Badé et Massadio Haïdara ont, eux, purgé leur suspension et sont de retour dans le groupe artésien.

Ligue 1 - 5e Journée

LE GROUPE DU RCL

Leca, Farinez - Sylla, Badé, Clauss, Medina, Fortes, Haïdara, Gradit, Boura - Perez, Kakuta, Cahuzac, Mauricio, Doucouré - Sotoca, Robail, Banza, Jean, Ganago.