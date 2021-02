Lens - Loïc Badé évoque son avenir

Sous contrat jusqu'en 2024 avec Lens, le défenseur central Loïc Badé (20 ans) réalise une bonne saison et est l'une des belles surprises de cet exercice (20 matchs en Ligue 1 cette saison). D'ailleurs, ses prestations ont attiré les regards de plusieurs grands clubs européens, qui supervisent régulièrement ses sorties.Questionné par L'Equipe sur son avenir, l'ancien Havrais avoue ne pas y penser, cependant, il ne souhaite fermer aucune porte.

"Je suis très bien à Lens et fier de ce que j'y fais. (...) Etre supervisé n'est pas une fin en soi. Et puis, il n'y a rien eu de concret en janvier. J'essaye de ne pas me prendre la tête. Je vis à fond cette saison. Après, tout peut se passer. Comme le fait de rester une saison de plus. Je ne me projette pas", a confié le Lensois.