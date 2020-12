Lens - Sans Jean face au MHSC, le groupe lensois

L'entraîneur du Racing Club de Lens, Franck Haise, a convoqué un groupe de vingt joueurs pour la réception du Montpellier Hérault Sport Club, samedi soir (21 heures, Stade Bollaert-Delelis), dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Corentin Jean (infirmerie), Cheick Traoré (reprise), Jonathan Gradit (suspension) et Cheick Doucouré (suspension) sont indisponibles. À noter le retour de Charles Boli et la présence du jeune David Pereira Da Costa. Didier Desprez, Zakaria Diallo, Aleksandar Radovanovic, Cyrille Bayala et Adam Oudjani ne sont, eux, pas retenus.

Ligue 1 - 14e Journée

LE GROUPE DU RC LENS

Farinez, Leca - Badé, Boura, Clauss, Fortes, Haïdara, Medina, Michelin, Sylla - Boli, Cahuzac, Fofana, Kakuta, Pereira Da Costa, Mauricio - Banza, Ganago, Kalimuendo, Sotoca.