Lens - Tony Mauricio n'arrive pas à expliquer la défaite

Ce samedi, le RC Lens s’est fait surprendre sur la pelouse du Red Star (3-2) à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France. A l’issue de la rencontre, le milieu Sang et Or Tony Mauricio, entré à un quart d'heure de la fin à la place de David Pereira Da Costa, n'a pas réussi à analyser cette défaite.

"On avait le match en main, on gagnait 2-1. C’est un match de Coupe, c’est compliqué à analyser. On est éliminé, c’est comme ça. Le championnat et la Coupe sont 2 compétitions différentes. Maintenant, nous sommes éliminés, il faut se reconcentrer sur le championnat", a confié le Lensois.