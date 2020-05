Leverkusen - Moussa Diaby rend un hommage appuyé à Thomas Tuchel

L'été dernier, Moussa Diaby (20 ans) prenait la décision de quitter son cocon du Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Allemagne et le Bayer Leverkusen. Un choix que le milieu de terrain offensif, épatant sous ses nouvelles couleurs (4 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres de Bundesliga cette saison), ne regrette pas le moins du monde. "Je voulais partir pour avoir plus de temps de jeu. Pour pouvoir m'exprimer et devenir un grand joueur", a confié le natif de Paris dans les colonnes du quotidien L'Equipe.

Chez nos confrères, le jeune joueur n'a pas oublié de remercier vivement Thomas Tuchel, son ancien entraîneur au PSG, auquel il a rendu un hommage appuyé : "Le coach Tuchel m'a donné beaucoup de confiance. C'est un grand coach. Il est comme mon entraîneur actuel, c'est quelqu'un de très proche de ses joueurs, tu as envie de lui rendre la pareille. C'est lui qui m'a donné mes premières minutes en pro, C'est une énorme marque de confiance. Il me parlait beaucoup. C'est grâce à lui que je suis là. M'avoir fait jouer à différents postes m'a fait progresser. Ça m'a aidé dans mon travail défensif, mon placement", a-t-il estimé. Nul doute que le principal intéressé saura apprécier ces belles paroles.