Leverkusen - Moussa Diaby rêve de revenir un jour au PSG !

Interrogé par Téléfoot, Moussa Diaby est revenu sur son départ du PSG et surtout ses ambitions pour l'avenir. Le titi parisien espère même revenir un jour à Paris avec un autre statut...

Parti du PSG l'été dernier au Bayer Leverkusen contre 15M d'euros (+20% à la revente), Moussa Diaby (20 ans) a bien pris ses marques dans le club allemand. En effet, après un petit temps d'adaptation, l'ailier français semble aujourd'hui très épanoui avec le Bayer, comme en témoigne ses 4 buts et 5 passes décisives en 20 apparitions en Bundesliga (dont 12 titularisations).

Et visiblement, le titi parisien ne regrette pas du tout son choix d'avoir quitté la capitale l'été dernier. "Ma saison n’a pas été très bonne parce que j’ai eu un début de saison compliqué, je n’avais pas du tout de temps de jeu. J’ai du faire des efforts. (....) J’ai été patient, j’ai toujours travaillé et aujourd’hui ça fonctionne bien pour moi.. A Leverkusen, je savais que j’allais avoir plus de temps de jeu qu’au PSG. Il fallait que je quitte Paris. Paris c’est mon club formateur, je lui en suis très reconnaissant. Mais il fallait que je quitte Paris" assure-t-il à Téléfoot. "Il faut être patient, il y a d’autres joueurs qui l’ont fait. Je n’étais pas dans cette optique de trop attendre pour avoir du temps de jeu. Je pense que j’ai fait le bon choix en partant du PSG".

Toutefois, Moussa Diaby a un rêve en tête : revenir avec un autre statut du côté du Parc des Princes. "J’étais dans l’optique de me dire de partir pour revenir un jour, mais dans un autre statut. Oui, c’est dans la tête de tous les Titis parisiens" lâche-t-il, avec un autre objectif ambitieux : atteindre l'équipe de France A. "Je pense toujours à l’équipe de France A. C’est dans la tête de tous les jeunes Français et pourquoi pas aller chercher un plus grand club comme le PSG". Diaby fera-t-il un retour gagnant au PSG dans quelques années ?