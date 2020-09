LFP - André Villas-Boas félicite Vincent Labrune

Vincent Labrune a été élu hier président de la Ligue de football professionnel. Une satisfaction pour André Villas-Boas, qui connaît bien l'ancien patron de l'OM (il avait tenté de le faire venir en 2013), mais qui n'attend pas pour autant le moindre traitement de faveur. "On est dans un sport moralement éthique, on ne va pas avoir des faveurs pour l'OM parce que Vincent a été élu président de la Ligue", a souligné AVB en conférence de presse, avant de poursuivre dans un sourire : "son numéro a changé en plus et je ne l'ai pas".

"Félicitations à lui et à Jacques-Henri (Eyraud) aussi pour avoir été élu au conseil d'administration. J'espère que ça va continuer, la Ligue a des problèmes à résoudre", a conclu le Portugais.