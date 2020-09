LFP - Canal + et Téléfoot félicitent Labrune

Après Nathalie Boy de la Tour, voici donc Vincent Labrune qui prend la tête de la LFP grâce à sa victoire devant Michel Denisot. Un nouveau boss salué par le nouveau diffuseur de la Ligue 1, Téléfoot et son patron Jérôme Bergeaud. "Téléfoot félicite Vincent Labrune, le nouveau Président de la LFP", a communiqué l'intéressé. "Nous imaginons le rencontrer rapidement afin d'évoquer avec lui et ses équipes les saisons de football professionnel à venir. Nous espérons également le recevoir rapidement en plateau à l'occasion d'une émission spéciale Culture Foot."

Habitué à diffuser le championnat de France depuis plus de trente ans, Canal + a également tenu à s'exprimer sur l'élection de Labrune à travers une déclaration de son président, Maxime Saada. "Je salue l'arrivée de Vincent Labrune à la présidence de la LFP", a souligné le patron de la chaîne cryptée. Nous nous connaissons depuis longtemps. La Ligue va pouvoir s'appuyer sur un entrepreneur qui connaît le monde du football et des médias sous toutes ses coutures. Je suis certain qu'il saura accompagner le rayonnement des clubs français sur la scène européenne. Enfin, j'espère reconstruire avec lui une relation plus forte avec la Ligue."