LFP - Didier Quillot annonce un mercato classique

Malgré la fin de saison prématurée de Ligue 1, les dates du prochain mercato estival ne devraient pas être modifiées. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Didier Quillot le directeur général exécutif de la LFP sur les ondes de RMC ce jeudi soir, répondant ainsi à plusieurs rumeurs qui parlaient de chamboulements de la période des transferts.

"On va décider, lors d'un prochain conseil d'administration, la date à laquelle démarre le mercato. Mais je ne vois pas de raison pour qu'il ne démarre pas normalement, c'est-à-dire mi-juin jusqu'au mois d'août comme tous les ans", a-t-il assuré. "Donc on aura un mercato qui dure aussi longtemps que d'habitude et qui sera à peu près à la même période." Reste à savoir quelle sera la marge de manœuvre des différents clubs de Ligue 1 qui risquent en effet de connaître quelques soucis de trésorerie en cette période de crise sanitaire.