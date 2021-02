LFP - L'instance réclame une aide d'urgence de l'État !

Pour pallier les pertes dues à l'épidémie de coronavirus et à l'imbroglio autour des droits télévisés, la LFP a contracté un prêt garanti par l'État (PGE) et le gouvernement a pris des mesures (de l'ordre de 100 M€). Mais la Ligue a expliqué que cela ne suffit pas. "En conséquence, la LFP demande une réunion d'urgence avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, et le ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports pour recevoir les dirigeants de la LFP et une délégation de clubs afin de construire un plan de soutien d'urgence", indique le communiqué.

De plus, il est écrit que la LFP ne demande pas à l'État son aide par rapport à Mediapro, mais plutôt pour aider les actionnaires et les clubs en difficultés. "Il en va de la survie du secteur du football professionnel, et surtout d'un patrimoine culturel et économique que l'on ne peut pas aujourd'hui laisser partir en fumée", a conclu la LFP. Les temps sont durs...