LFP - La Ligue 1 et la Ligue 2 changent de logos

La Ligue de football professionnel a dévoilé ce vendredi matin les nouvelles identités visuelles de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Une communication attendue, puisque de nouveaux partenaires de naming ont apposé leur marque sur les deux championnats : Uber Eats pour la L1 et BKT pour la L2. Jusqu'à la saison dernière, il fallait parler de la Ligue 1 Conforama et de la Domino's Ligue 2...

