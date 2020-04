LFP - Les dates envisagées pour le mercato en Ligue 1

Si l'on commence à y voir un peu plus clair sur les dates de reprise et de clôture envisagées pour la fin de saison de Ligue 1, c'est aussi le cas du mercato. D'après RMC, la Ligue a planché sur la question en début de semaine et deux principes auraient été dictés pour définir les dates de début et de fin du marché des transferts. Cette période s'ouvrirait dès le lendemain du dernier match des compétitions officielles, soit le 26 juillet si le timing envisagé est respecté (la LFP espère boucler la saison le 25 juillet).

La clôture du mercato, elle, aurait lieu comme c'est le cas habituellement après la 4e journée de la prochaine saison, soit aux environs de la fin septembre si l'exercice 2020-2021 peut débuter le 23 août, comme prévu par la Ligue pour l'instant. On aurait alors droit à une fenêtre de transferts large de deux mois, contre près de trois en temps normal.