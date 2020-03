LFP - Les présidents de Ligue 1 se sont réconciliés

Une fracture est apparue en fin de semaine dernière entre deux clans chez les présidents de Ligue 1. D'une part ceux qui avaient voulu créer entre eux un comité de pilotage restreint, pour trouver des solutions face à la crise du coronavirus plus rapidement, et d'autre part ceux qui se sentaient exclus de ce mini-groupe de travail, considéré même par certains comme "une tentative de pustch" des clubs les plus puissants.

A en croire L'Equipe, qui avait déjà fait la lumière sur ces remous chez les hautes sphères de la Ligue 1, tout est rentré dans l'ordre ces dernières heures, suite à une réunion du bureau de la Ligue, renforcé des présidents et vice-présidents des collèges de L1 et L2. Le comité, où figuraient notamment Noël Le Graët (FFF), Jean-Michel Aulas (OL), Jacques-Henri Eyraud (OM), Bernard Caïazzo (ASSE, Première Ligue) et Nasser al-Khelaïfi (PSG), n'a plus lieu d'être et l'ensemble du football professionnel français, au moins en apparence, est de nouveau uni face à la crise.