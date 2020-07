LFP - Nathalie Boy de la Tour ne se représentera pas à la présidence

Dans une interview à L'Équipe, Nathalie Boy de la Tour, élue présidente de la LFP en 2016, a annoncé qu'elle ne se représentera pas pour un second mandat. "À 51 ans, j'ai d'autres envies et d'autres projets", s'est-elle justifiée. Elle a assuré que son choix est "mûrement réfléchi" et que la crise du Covid-19 n'a pas eu d'effet sur sa décision. Les prochaines élections auront lieu à l'automne prochain.