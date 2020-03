LFP - Nathalie Boy de la Tour réagit au clash Aulas/Eyraud

Nathalie Boy de la Tour, après le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), s'est confiée sur les querelles, par médias interposés, qui ont opposé Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ces derniers jours. Les présidents lyonnais et marseillais ont débattu, parfois un peu trop vivement, d'éventuelles solutions en cas d'annulation de la saison en cours de Ligue 1.

"Je pense qu’il y a eu un petit énervement lié à l’angoisse de la situation", a analysé la présidente de la LFP, dans des propos retranscrits par Foot Mercato. "Les esprits se sont calmés et on a besoin d’esprits calmes. Le confinement ne nous y aide pas. Si on ne prend pas garde à se contrôler, ça peut devenir compliqué. Là c’était apaisé et constructif, chacun y allant de ses propositions et efforts à faire."