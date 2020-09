LFP - Vincent Labrune réagit à son élection

Elu président de la LFP devant Michel Denisot avec quinze voix contre dix et 47 % à la majorité relative, Vincent Labrune a surpris tous les observateurs cet après-midi. Quatre ans après son départ de l'Olympique de Marseille, l'intéressé retrouve la lumière. L'occasion pour lui, dans la foulée de son élection, de réagir à chaud. "Je suis très fier d'avoir été choisi par les administrateurs de la LFP pour relever ce beau challenge", a-t-il lancé devant les journalistes. "Je le relève avec lucidité, je connais la complexité de la tâche, avec humilité, avec passion, avec détermination et avec un mot d'ordre : l'unité. L'unité nécessaire que doit retrouver le football français et toutes ses composantes."

Pour l'ex-boss de l'OM, il s'agit de pacifier ses relations avec les clubs et notamment le PSG. "Je parle des clubs, dont il faudra pacifier les relations qui se sont distendues ces derniers mois", a indiqué Labrune. "Ce qui va primer, c'est l'intérêt général du football français. On doit moderniser le foot français et retrouver une compétitivité sur la scène européenne. Avec le Paris Saint-Germain évidemment, mais aussi avec les autres. Mais aussi et surtout avec les joueurs, ceux qui font rêver nos enfants et font venir les familles au stade."