Liban - Explosions à Beyrouth : le monde du foot en émoi

Un terrible événement a eu lieu à Beyrouth, ce mardi après-midi. Deux très fortes déflagrations ont secoué la capitale libanaise, faisant "des morts et des blessés", comme rapporté par l'agence nationale d'information. Peu d'informations précises sont diffusées sur les circonstances du drame et pour l'instant, l'heure est au recueillement... Y compris dans le monde du football, où l'on voit fleurir plusieurs messages de soutien aux victimes et au peuple libanais.

My thoughts and condolences to the people in Beirut. My hearth and pray are with you. This disaster is unbelievable.