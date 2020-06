Liga - Ça se complique sérieusement pour le Barça, accroché par l'Atlético

Ça ne s'arrange pas au FC Barcelone. Tenus en échec par le Celta Vigo et lâchés par le Real Madrid en tête de la Liga, le week-end dernier, les Blaugrana ont concédé un nouveau match nul 2-2, cette fois à domicile, face à l'Atlético Madrid. Les coéquipiers de Lionel Messi ont pourtant mené à deux reprises, grâce à un but contre son camp de Diego Costa (11e) puis un pénalty du sextuple Ballon d'Or (50e), consécutif à une faute de Felipe sur Nelson Semedo. Mais les Colchoneros ont égalisé à chaque fois, sur des pénalties provoqués par Yannick Carrasco et transformés, plus ou moins facilement, par Saul Niguez (19e et 62e). Trois pénalties ont donc été accordés durant la rencontre, ou plutôt quatre, puisque le premier de l'Atlético, frappé par Diego Costa, avait été repoussé par Ter Stegen, avant d'être retiré (par Saul Niguez donc) pour une faute de pied du portier barcelonais.

Ça ne s'arrange pas au FC Barcelone et ça ne s'arrange pas, non plus, pour Antoine Griezmann. Remplaçant au coup d'envoi, le Français est resté sur le banc jusqu'à la 90e minute, quand Quique Setién a enfin daigné le lancer à la place d'Arturo Vidal. L'entraîneur catalan, déjà confronté depuis quelque temps à une certaine défiance de son groupe, va probablement voir la pression s'intensifier sur ses épaules, dans les prochains jours. Surtout si le Real venait à l'emporter, jeudi soir face à Getafe, pour prendre quatre points d'avance en tête de la Liga...

LES RÉSULTATS DE LA 33E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 30 juin

Real Majorque - Celta Vigo : 5-1

Leganés - FC Séville : 0-3

FC Barcelone - Atlético Madrid : 2-2

Mercredi 1er juillet

19h30 : Deportivo Alavés - Grenade

19h30 : Valence - Athletic Bilbao

22h : Real Valladolid - Levante

22h : Betis Séville - Villarreal

Jeudi 2 juillet