Liga - Accroché par le Celta Vigo, le Barça ouvre la voie au Real !

La course au titre dans cette Liga édition 2019-2020 vient de connaître un gros tournant ! En déplacement à l'Estadio Balaídos, le terrain du Celta Vigo, le FC Barcelone n'a pu faire mieux que match nul (2-2), ce samedi après-midi dans le cadre de la 32ème journée. Avec Antoine Griezmann laissé sur le banc, le Barça a pourtant fait la course en tête dans cette partie. Luis Suarez, joliment trouvé sur un coup-franc botté par Lionel Messi, a logiquement ouvert le score de la tête (20ème). Mais, après un poteau trouvé par Denis Suarez (25ème), un ancien de la maison catalane, le Celta est parvenu à recoller grâce à Fyodor Smolov, buteur au retour des vestiaires (50ème). Bousculés et rattrapés au tableau d'affichage, les protégés de Quique Setién ont ensuite repris la tête, en milieu de seconde période. D'une frappe en pivot du bout du pied gauche, à la suite d'une nouvelle récupération de Lionel Messi, Luis Suarez s'est offert le doublé (67ème).

Mais le Celta, encore une fois, n'a pas abdiqué, faisant montre d'un énorme caractère. Après une parade impressionnante signée Marc-André ter Stegen devant Manuel Nolito (80ème), les hommes de Oscar Garcia, récemment prolongé à la tête du club galicien, ont même recollé sur un sublime coup-franc frappé par Iago Aspas (88ème). Les joueurs de Vigo sont même passés près d'arracher le succès au bout du temps additionnel, mais le dernier rempart des Blaugrana a sauvé les siens en s'interposant sur sa ligne avec les poings devant Manuel Nolito, servi au second poteau par Denis Suarez (90ème+5). Suite à ce score de parité, malvenu, le FC Barcelone (69 points) reprend provisoirement la tête de la Liga mais perd deux points capitaux dans la course au titre. Le Real Madrid, deuxième (68 points), pourrait compter deux unités d'avance sur son éternel rival à l'issue de cette 32ème levée. Pour cela, il faudra s'imposer, dimanche soir (22 heures), sur la pelouse de... l'Espanyol Barcelone.

Liga - 32e Journée Celta Vigo 2 - 20 - 1 FC Barcelone F. Smolov 50'

Iago Aspas 88'

20' L. Suárez

67' L. Suárez



LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 26 juin

FC Séville - Real Valladolid : 1-1

Samedi 27 juin

Athletic Bilbao - Real Majorque : 3-1

Celta Vigo - FC Barcelone : 2-2

19h30 : Osasuna - CD Leganés

22h : Atlético Madrid - Deportivo Alavés

Dimanche 28 juin

14h : Levante - Betis Séville

17h : Villarreal CF - Valence CF

19h30 : Grenade - SD Eibar

22h : Espanyol Barcelone - Real Madrid

Lundi 29 juin