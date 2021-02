Liga - Barcelone atomise Alavés grâce à Messi

À l'occasion de la 23e journée de Liga, le FC Barcelone a accueilli le Deportivo Alavés ce samedi. Les Catalans ont écrasé leurs adversaires du soir, au terme d'un match maitrisé (5-1). Trincão a ouvert le score pour le Barça (1-0, 29e), avant que l'inévitable Lionel Messi ne fasse le break juste avant la mi-temps d'une belle inspiration (2-0, 45+1e). L'Argentin a pensé quelques minutes avant ce but doubler la mise, mais son but a été refusé après intervention de la VAR (36e). Rioja a réduit l'écart pour les visiteurs en deuxième mi-temps (2-1, 57e). Mais d'abord Trincão (3-1, 74e), puis Lionel Messi (4-1, 75e) et enfin Junior Firpo (5-1, 80e) se sont ajoutés à la fête pour sceller l'issue de ce match. Avec ce succès, les hommes de Ronald Koeman montent à la 2e place (46 points), tandis que les visiteurs sont 16es (22 points).

Liga - 23e Journée FC Barcelone 5 - 12 - 0 Deportivo Alaves Francisco Trincao 29'

L. Messi 46'

Francisco Trincao 74'

L. Messi 75'

J. Firpo 80'

57' Luis Rioja



LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 12 février

Celta Vigo - Elche : 3-1

Samedi 13 février

Grenade - Atlético Madrid : 1-2

FC Séville - Huesca : 1-0

SD Eibar - Real Valladolid : 1-1

FC Barcelone - Deportivo Alavés : 5-1

Dimanche 14 février

14 heures : Getafe - Real Sociedad

16h15 : Real Madrid - Valence CF

18h30 : Levante - Osasuna

21 heures : Villarreal CF - Betis Séville

Lundi 15 février