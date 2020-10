Liga - Barcelone chute à Getafe

Le FC Barcelone se déplaçait ce samedi soir du côté de Getafe dans le cadre de la 6ème journée de Liga. Les hommes de Ronald Koeman avaient l’occasion de profiter de la défaite du Real Madrid à Cádiz pour revenir à égalité de points avec les leaders madrilènes, mais les Barcelonais se sont inclinés (0-1) sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez. Après un début de rencontre assez poussif, Lionel Messi trouve le poteau à la 20ème minute. Ce sera le seul frisson de cette première mi-temps, après 45 minutes de domination stérile de la part des Catalans, les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. À la 56ème minute, De Jong arrive en retard sur Djéné dans la surface et offre un pénalty à Getafe. Jaime Mata ne tremble pas et ouvre le score pour les siens. Ce but aura le mérite de réveiller les Barcelonais derrière mais, malgré une possession de 72%, Barcelone aura buté sur la défense des joueurs de José Bordalás. Grâce à cette victoire, Getafe (10 points) prend la seconde place du classement, le FC Barcelone (7 points) reste à la 9ème place.

Liga - 6e Journée Getafe 1 - 00 - 0 FC Barcelone Jaime Mata (P.) 56'



LES RÉSULTATS DE LA 6E JOURNÉE

Samedi 17 octobre

Grenade - FC Séville : 0-1

Celta Vigo - Atlético Madrid : 0-2

Real Madrid - Cadix : 0-1

Getafe - FC Barcelone : 1-0

Dimanche 18 octobre

12 heures : SD Eibar - Osasuna

14 heures : Athletic Bilbao - Levante

16 heures : Villarreal CF - Valence CF

18h30 : Huesca - Real Valladolid

18h30 : Deportivo Alavés - Elche

21 heures : Betis Séville - Real Sociedad