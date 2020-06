Liga - Benzema encore décisif, le Real Madrid reprend la tête au Barça !

En déplacement au Pays basque, le Real Madrid n'a pas raté l'opportunité de reprendre la tête de la Liga en disposant de la Real Sociedad (1-2), ce dimanche soir, en clôture de la 30ème journée. Après une première mi-temps très neutre, sans réelle(s) occasion(s), les joueurs de Zinedine Zidane sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, rapidement concrétisées au tableau d'affichage. Bien servi par Marcelo, Vinicius Junior a obtenu un penalty, confirmé par la VAR (48ème). Sergio Ramos s'est alors chargé de le transformer, d'un plat du pied droit sur la gauche du portier basque (50ème). Moins de 120 secondes après son ouverture du score, l'emblématique défenseur central et capitaine de la Maison Blanche a été touché au genou gauche lors d'un contact avec Alexander Isak (52ème). Blessé, il a été contraint de quitter ses partenaires à l'heure de jeu, remplacé par Éder Militão (60ème).

Un coup du sort pour le Real Madrid, qui a ensuite été sérieusement malmené, allant même jusqu'à concéder une égalisation signée Adnan Januzaj (68ème). Mais cette dernière sera finalement annulée pour un hors-jeu peu évident de Mikel Merino. LE tournant du match puisque les coéquipiers de Thibaut Courtois vont réaliser le break seulement quelques instants après, via l'inévitable et indispensable Karim Benzema. Étincelant dans la large victoire obtenue face au Valence CF jeudi soir (3-0), l'attaquant français, après un gros travail de Federico Valverde, a fait mouche à la suite d'un bel enchaînement terminé par une frappe à ras de terre limpide (70ème). Ensuite, et malgré la réduction de score du remuant Merino en fin de partie (83ème), les joueurs de la Casa Blanca ont tenu bon pour conserver leur avantage. Suite à ce succès, le Real Madrid (65 points) reprend la tête de la Liga au Barça (65 points), à la faveur des confrontations directes.

Liga - 30e Journée Real Sociedad 1 - 20 - 0 Real Madrid Mikel Merino 83'

50' Sergio Ramos (P.)

70' K. Benzema



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 19 juin

Real Majorque - Leganés : 1-1

Grenade - Villarreal CF : 0-1

FC Séville - FC Barcelone : 0-0

Samedi 20 juin

Espanyol - Levante : 1-3

Athlétic Bilbao - Betis Séville : 1-0

Getafe - Eibar : 1-1

Atlético Madrid - Real Valladolid : 1-0

Dimanche 21 juin