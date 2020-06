Liga - Benzema étincelant et historique, le Real Madrid dompte Valence !

En clôture de la 29ème journée de Liga, ce jeudi soir à l'Estadio Alfredo Di Stéfano, le Real Madrid a pris son temps pour s'offrir finalement un large succès face au Valence CF (3-0). À domicile, les protégés de Zinedine Zidane ont réalisé la meilleure entame. Mais ni Toni Kroos (11ème), ni Eden Hazard (12ème) ne sont parvenus à tromper la vigilance d'un Jasper Cillessen décisif sur sa ligne. Sur le reculoir et passé tout proche de la correctionnelle, le club che a ensuite failli prendre les devants contre le cours du jeu mais Rodrigo a vu sa tentative terminer sa course sur le montant de Thibaut Courtois (14ème). Quelques petites minutes plus tard, ce même Rodrigo, décidément bien malchanceux face à son ancienne équipe, a vu son but (21ème) être refusé pour un hors-jeu peu évident de Maxi Gomez. Les deux équipes ont finalement regagné les vestiaires sur un score nul et vierge après des tentatives intéressantes de Dani Carvajal (29ème) et Geoffrey Kondogbia (43ème), qui ont encore fait briller les portiers des deux camps.

À la reprise, le Real Madrid a su passer la vitesse supérieure pour prendre les devants. Après une belle occasion pour Federico Valverde (58ème), la Casa Blanca est enfin parvenue à faire la différence. Ainsi, sur un très bon service déployé par un Eden Hazard très en vue, Karim Benzema a fait mouche d'un plat du pied droit croisé (61ème). Libérés, les Madrilènes ont ensuite déroulé leur football. Ce même Hazard a alors raté le break (63ème), puis Luka Modric a contraint Jasper Cillessen à un nouvel arrêt de qualité (66ème). Finalement, et logiquement, les hommes de la capitale ont doublé la mise via Marco Asensio, de retour après dix mois d’absence et buteur sur son tout premier ballon. Sur un centre idéal de Ferland Mendy, le natif des Baléares a, depuis le point de penalty, mis son équipe en sécurité au tableau d'affichage (74ème). Le joueur espagnol s'est ensuite mué en passeur décisif pour Karim Benzema, qui, après un magnifique sombrero pour effacer son vis-à-vis, est devenu le cinquième buteur de l'histoire du club (243 réalisations) en catapultant le cuir au fond des filets d'une reprise de volée du pied gauche en pleine lucarne (86ème). Grâce à ce succès probant, le Real Madrid conforte sa deuxième place au classement (62 points) et revient à deux unités du FC Barcelone (64 points), leader. Le Valence CF, de son côté, reste au huitième rang (43 points).

Liga - 29e Journée Real Madrid 3 - 00 - 0 Valence K. Benzema 61'

Marco Asensio 74'

K. Benzema 86'



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE LIGA

Lundi 15 juin

Levante - FC Séville : 1-1

Betis Séville - Grenade : 2-2

Mardi 16 juin

Getafe - Espanyol Barcelone : 0-0

Villarreal CF - Real Majorque : 1-0

FC Barcelone - CD Leganés : 2-0

Mercredi 17 juin

Real Valladolid - Celta Vigo : 0-0

Eibar - Athletic Bilbao : 2-2

Osasuna - Atlético Madrid : 0-5

Jeudi 18 juin