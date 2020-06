Liga - Benzema génial et décisif face à l'Espanyol, le Real Madrid met le Barça à deux points !

Ce dimanche soir, le Real Madrid n'a pas raté le coche ! En déplacement sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, lanterne rouge de la Liga, la Maison Blanche a assuré l'essentiel en s'imposant sur la plus petite des marges (0-1), à l'occasion de la 32ème journée. Casemiro, à quelques petites secondes de la pause (45ème), a inscrit l'unique but de la rencontre, parfaitement décalé par une talonnade soudaine et géniale signée Karim Benzema, pourtant enfermé à droite de la surface.

Grâce à ce court mais très précieux succès, le cinquième de rang depuis le retour du football dans la péninsule ibérique, les protégés de Zinedine Zidane reprennent la tête du classement (71 points) et comptent désormais deux unités d'avance sur le FC Barcelone (69 points), accroché hier après-midi sur le terrain du Celta Vigo (2-2). Le 34ème titre de Champion d'Espagne se rapproche pour les pensionnaires du Santiago-Bernabéu. L'Espanyol Barcelone, de son côté, reste bon dernier, bloqué à 24 points.

Liga - 32e Journée Espanyol Barcelone 0 - 10 - 1 Real Madrid 45' Casemiro



LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 26 juin

FC Séville - Real Valladolid : 1-1

Samedi 27 juin

Athletic Bilbao - Real Majorque : 3-1

Celta Vigo - FC Barcelone : 2-2

Osasuna - CD Leganés : 2-1

Atlético Madrid - Deportivo Alavés : 2-1

Dimanche 28 juin

Levante - Betis Séville : 4-2

Villarreal CF - Valence CF : 2-0

Grenade - SD Eibar : 1-2

Espanyol Barcelone - Real Madrid : 0-1

Lundi 29 juin