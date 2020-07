Liga - Benzema rapproche le Real Madrid du titre

Le Real Madrid le savait. S'il voulait se rapprocher d'un trente-quatrième titre de champion d'Espagne, il devait impérativement s'imposer contre Alavés au stade Alfredo Di Stefano, son habituel centre d'entraînement. Alors que le Barça s'est imposé mercredi soir face à l'Espanyol (1-0), et était revenu à un petit point au classement, les Merengue ont parfaitement résisté à cette pression (2-0). Malgré une belle entame du Deportivo, qui trouva la barre sur un coup de tête de Lucas Pérez (3ème), le Real put dérouler son habituel jeu offensif en provoquant, avec Ferland Mendy, la faute de Ximo Navarro dans la surface de réparation. Un pénalty accordé par l'arbitre Monsieur Manzano, et transformé d'un contre-pied parfait par Karim Benzema (11ème), auteur de son dix-huitième but de la saison.

En deuxième période, les hommes de Zidane, privés de Sergio Ramos et Dani Carvajal suspendus, accélérèrent le rythme dès l'entame en inscrivant un second but. Parfaitement servi par un Benzema à la limite du hors-jeu, Marco Asensio venait placer son plat du pied devant un but vide (50ème). L'issue de la rencontre pliée, la Maison Blanche put tranquillement dominer Alavés et filer vers une vingt-quatrième victoire cette saison. Avec 80 points, le Real devance Barcelone toujours de 4 unités, et semble se rapprocher sérieusement d'un titre de champion à trois journées de la fin (déplacements à Grenade et Léganes, et réception de Villarreal). De son côté, le Deportivo, opportuniste en début de match, n'a pas pu empêcher sa dix-huitième défaite cette année, et reste dix-septième avec 35 points.

Liga - 35e Journée Real Madrid 2 - 01 - 0 Deportivo Alaves K. Benzema (P.) 11'

Marco Asensio 50'



LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 7 juillet

Valence CF - Real Valladolid : 2-1

Celta Vigo - Atlético Madrid : 1-1

Mercredi 8 juillet

Getafe - Villarreal CF : 1-3

Betis Séville - Osasuna : 3-0

FC Barcelone - Espanyol Barcelone : 1-0

Jeudi 9 juillet

Real Majorque - Levante : 2-0

SD Eibar - CD Leganés : 0-0

Athletic Bilbao - FC Séville : 1-2

Vendredi 10 juillet

Real Sociedad - Grenade : 2-3

Real Madrid - Deportivo Alavés : 2-0