Liga - Cádiz crée l'exploit et s'impose face au Real Madrid

C'est la surprise de ce début de saison en Liga et ils continuent de surprendre l'Espagne ! Ce samedi soir, les promus se déplaçaient à Madrid pour affronter les Merengues dans le cadre de la 6ème journée de championnat. Après un début de rencontre tambour battant de la part des hommes d'Álvaro Cervera, Anthony Lozano ouvre le score à la 16ème minute. Sur une passe d'Alvaro Negredo, l'attaquant hondurien ne tremble pas et efface Thibault Courtois d'un simple piquet. Malgré une possession nettement à leur avantage, les Madrilènes n'auront jamais su trouver la faille dans la défense adverse en ne cadrant seulement que deux tirs. Avec cette victoire Cádiz est provisoirement second, juste derrière son adversaire du soir, à égalité de points. Le Real Madrid a toutefois un match de retard sur son dauphin.

Liga - 6e Journée Real Madrid 0 - 10 - 1 Cadix 16' A. Lozano



LES RÉSULTATS DE LA 6E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 17 octobre

Grenade - FC Séville : 0-1

Celta Vigo - Atlético Madrid : 0-2

Real Madrid - Cadix : 0-1

21 heures : Getafe - FC Barcelone

Dimanche 18 octobre