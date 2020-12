Liga - Cadix fait tomber le Barça !

Ce samedi soir, le FC Barcelone a chuté sur la pelouse de Cadix (2-1), à l'occasion de la 12ème journée de Liga. Sur son terrain, le promu a rapidement pris les devants grâce à Alvaro Giménez (8ème). Cueillis à froid, les Catalans ont mis du temps à réagir mais sont finalement parvenus à recoller après la pause, sur un but contre son propre camp inscrit par le malheureux Pedro Alcala (57ème). Une joie de courte durée pour les Blaugranas puisque Alvaro Negredo, quelques petites minutes plus tard (63ème), a offert un succès de prestige à son équipe. Suite à ce revers malvenu, le Barça de Clément Lenglet et Antoine Griezmann, titulaires ce soir, stagne à la septième position du classement (14 points), à déjà douze longueurs de l'Atlético Madrid, leader (26 points). Cadix, de son côté, confirme sa très belle entame de saison avec une étonnante cinquième place (18 points).

Liga - 12e Journée Cadix 2 - 11 - 0 FC Barcelone Alvaro Giménez 8'

Negredo 63'

57' Pedro Alcalá (CSC)



LES RÉSULTATS DE LA 12E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 4 décembre

Athletic Bilbao - Celta Vigo : 0-2

Samedi 5 décembre

Levante - Getafe : 3-0

FC Séville - Real Madrid : 0-1

Atlético Madrid - Real Valladolid : 2-0

Cadix - FC Barcelone : 2-1

Dimanche 6 décembre

14 heures : Grenade - Huesca

16h15 : Osasuna - Betis Séville

18h30 : Villarreal CF - Elche

21 heures : Deportivo Alavés - Real Sociedad

Lundi 7 décembre