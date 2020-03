Liga - Cristiano Ronaldo est au Bernabéu pour le Clasico

En raison du coronavirus qui touche actuellement le Nord de l'Italie, plusieurs rencontres de Serie A ont été reportées ce week-end, notamment le choc entre la Juventus Turin et l'Inter Milan. Par conséquent, Cristiano Ronaldo a une soirée libre. Le Portugais en a alors profité pour se rendre à Madrid et assister ce dimanche soir au Clasico entre le Real Madrid, son ancien club, et le FC Barcelone.

Comme l'indique Marca, CR7 a été aperçu dans la capitale espagnole en marge du match et devrait être dans les tribunes du Santiago Bernabéu pour soutenir ses anciens coéquipiers. C'est la première fois que la star lusitanienne revient dans son ancienne antre depuis son départ vers la Juve.