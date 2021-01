Liga - Des buts mais pas de vainqueur dans le derby sévillan

Le FC Séville est parvenu à arracher le match nul (1-1) sur la pelouse du Real Betis lors de cette 17ème journée de Liga. Au terme d'une rencontre dominée par les Verdiblancos, le FC Séville a dû batailler pour repartir avec un point du stade Benito Villamarín. Si ce sont les hommes Julen Lopetegui qui ont eu majoritairement le contrôle du ballon (55%) durant ce match, le Betis s'est montré plus entreprenant (16 tirs) que leur adversaire du jour (6 tirs) malgré un manque cruel de réussite. À un quart d'heure du coup de sifflet, finale Nabil Fekir a eu l'occasion du pénalty d'offrir la victoire aux siens mais Bono était parti du bon côté. Les joueurs de Manuel Pelligrini revenait pourtant de loin avec une ouverture du score subite dès le retour des vestiaires (48ème) de la part de Suso. Mais cinq minutes plus tard, Sergio Canales a profité d'une faute de Diego Carlos dans la surface pour égaliser et inscrire le dernier but de la rencontre.

Avec ce match nul, le Real Betis stagne au classement et reste loin des places européennes (17ème, 20 points). Les Verderones comptent désormais sept points de retard sur la cinquième place et leur adversaire du soir. Le FC Séville reste donc à la même place (5ème, 27 points) mais se trouve à seulement à deux points du podium et possède encore deux matchs de retard.

Liga - 17e Journée Bétis Séville 1 - 1 FC Seville

48' Suso



