Liga - FC Barcelone - Real Madrid : les compos probables

Jour de Clasico en Espagne ! Dans le cadre de la 7ème journée de Liga, le FC Barcelone accueille son éternel rival le Real Madrid, à 16 heures.

245. Cet après-midi, le Camp Nou sera le théâtre du 245ème Clasico de l'Histoire. Seulement, en comparaison aux précédents chocs entre le Barça et le Real Madrid, la partie d'aujourd'hui revêt bien d'autres enjeux.

Les Blaugranas sont seulement 7èmes au classement et ont vécu un été agité suite au vrai faux-départ de Léo Messi. Arrivé sur le banc catalan, Ronald Koeman a orchestré une petite révolution au Barça. Le néerlandais veut redonner ses lettres de noblesse au club, mais peine pour l'instant à le faire. Le Barça reste sur deux matchs sans victoire (match nul 1-1 face à Séville et défaite 1-0 à Getafe) et brille peu dans le jeu, sans remettant encore trop souvent à des exploits individuels de son capitaine Leo Messi ou du jeune Ansu Fati.

Un Real Madrid en crise

De son côté, le Real Madrid traverse une crise liée aux mauvais résultats de l'équipe. Mais si les Merengues ont perdu leur deux derniers matchs face à Cadiz 0-1, et contre le Shaktar Donestk 2-3 en C1, c'est surtout le jeu proposé par Zinedine Zidane qui inquiète les dirigeants. Selon la presse espagnole, l'entraîneur français aurait deux matchs pour se rattraper sous peine d'être limogé. Florentino Perez aurait même déjà ciblé Raul pour remplacer ZZ. En plus des déboires madrilènes sur le terrain, la Casa Blanca doit aussi gérer le cas Luka Jovic qui est menacé de 6 mois de prison.

C'est donc un Clasico entre deux équipes loin d'être au sommet de leur art auquel nous allons assister cet après-midi. L'idée d'obtenir la suprématie du pays devrait tout de même nous offrir un match de qualité, d'autant plus quand on jette un oeil aux noms des étoiles qui devraient être alignées.

FC BARCELONE - REAL MADRID

Barcelone : Neto - Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, De Jong, Coutinho - Griezmann, Ansu Fati, Messi (cap)

Real Madrid : Courtois - Nacho, Varane, Sergio Ramos (cap), Mendy - Casemiro, Kroos, Modric, Valverde - Vinícius, Benzema