Liga - Florentino Perez riposte aux attaques de Bartomeu

Champion d'Espagne pour la trente-quatrième fois de son histoire, le Real Madrid a fêté son sacre en battant Villarreal hier grâce à un doublé de l'inévitable Karim Benzema (2-1). Une soirée difficile pour le rival barcelonais, battu par Osasuna et donc déchu de ses titres acquit les deux dernières années. Gâtée par de nombreux penalties, la Maison Blanche s'est vu critiquée par le président catalan, Josep Maria Bartomeu à ce sujet, indiquant que "La VAR favorise toujours la même équipe."

En réponse à ces accusations, Florentino Perez, le boss madrilène a pris la parole. "Cette question s'adresse à Butragueño, qui est très agressif", relaie Marca aujourd'hui. "Barto est un ami et Barcelone est un club très apprécié, même si les gens n'y croient pas. Elle nous unit plus qu'elle ne nous sépare. Nous souffrons tous les deux beaucoup sans public et nous en parlons. Vingt pour cent de nos budgets dépendent du public."