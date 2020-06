Liga - Getafe dispose de la Real Sociedad et retrouve le top 5

Ce lundi soir, la 32ème journée de Liga a fermé ses portes par un duel important dans la course aux accessits, opposant Getafe à la Real Sociedad. Grâce à un doublé signé Jaime Mata (20ème sur penalty, 83ème), le club de la banlieue madrilène a disposé de la formation basque (2-1). Un court succès qui permet aux pensionnaires du Coliseum Alfonso Pérez de doubler le Villarreal CF (51 points), de grimper à la cinquième place du classement (52 points), et de mettre le club de San Sebastián à bonne distance. La Real Sociedad, qui avait pourtant égalisé peu après la reprise via Adnan Januzaj (55ème), stagne au septième rang suite à cette défaite (47 points).

Liga - 32e Journée Getafe 2 - 11 - 0 Real Sociedad Jaime Mata (P.) 20'

Jaime Mata 83'

55' A. Januzaj



LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 26 juin

FC Séville - Real Valladolid : 1-1

Samedi 27 juin

Athletic Bilbao - Real Majorque : 3-1

Celta Vigo - FC Barcelone : 2-2

Osasuna - CD Leganés : 2-1

Atlético Madrid - Deportivo Alavés : 2-1

Dimanche 28 juin

Levante - Betis Séville : 4-2

Villarreal CF - Valence CF : 2-0

Grenade - SD Eibar : 1-2

Espanyol Barcelone - Real Madrid : 0-1

Lundi 29 juin