Liga - Getafe-Villarreal se termine en bagarre, la police intervient

Après la défaite 3-1 de Getafe (6ème) sur sa pelouse face à Villarreal (5ème), un concurrent direct dans la course à l'Europe, une bagarre générale a éclaté sur le terrain. Après une série de provocations "de part et d'autres" qu’a dénoncé l'entraîneur de Villarreal, Javi Calleja après le match, la situation a dégénéré. Si bien que les policiers présents au stade ont du intervenir pour apaiser les esprits. De son côté, l'arbitre a distribué pas moins de 4 cartons rouge à la toute fin du match (Vicente Iborra, Allan Nyom, Xabier Etxeita et Damian Suarez).

