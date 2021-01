Liga - Grâce aux doublés de Messi et Griezmann, Barcelone fait exploser Grenade

Belle soirée pour le FC Barcelone ! En déplacement à Grenade pour la 18ème journée de Liga, les Catalans n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire (4-0). Tout a très bien commencé pour la bande de Ronald Koeman puisque Antoine Griezmann a inscrit son premier but à la 12ème minute. Vingt minutes plus tard, Messi a doublé la mise (35ème) avant de s'offrir un doublé juste avant la pause (42ème). DEn deuxième mi-temps, Griezmann a aussi inscrit son deuxième but (63ème). Au classement, le Barça retrouve sa troisième place !

Liga - 18e Journée Grenade 0 - 40 - 3 FC Barcelone 12' A. Griezmann

35' L. Messi

42' L. Messi

63' A. Griezmann



LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 8 janvier

Celta Vigo - Villarreal : 0-4

Samedi 9 janvier

FC Séville - Real Sociedad : 3-2

Atletico Madrid - Athletic Bilbao (reporté)

Grenade - FC Barcelone : 0-4

21 heures : Osasuna - Real Madrid

Dimanche 10 janvier

14 heures : Levante - Eibar

16 heures 15 : Cadiz FC - Alavés

21 heures : Valladolid - Valence

Lundi 11 janvier 2021